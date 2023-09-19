شاب مغربي يصرخ بعد رؤيته فرق الانقاذ الإسرائيلية: أنا مسلم أرفض التطبيع لأن إسرائيل قتلت أخوتي في فلسطين/ فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب مغربي يرفض المساعدات المقدمة من دولة الاحتلال للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مراكش في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، قائلا “أنا مسلم، أنا مغربي، أرفض التطبيع”.

وظهر الشاب في المقطع المصور، وهو يخاطب مجموعة من فريق القائمين على إيصال وتوزيع المساعدات الإسرائيلية لمتضرري الزلزال، وهو يردد “أنا ارفض المساعدات من إسرائيل، إسرائيل قتلت أخوتي في فلسطين، اللهم فاشهد إني قد بلغت”.

وقد أثار تصرف الشاب المغربي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد مغردون كثيون بوعي وانتماء الشاب .

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد تعهد بتقديم الدعم الضروري للمغرب لمساعدته في مواجهة التداعيات الناجمة عن الزلزال المدمّر الذي ضرب مدنا مغربية ليل الجمعة، 8 أيلول/سبتمبر.

وفي وقت سابق طلب وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين من وزارته والسفارة في الرباط الاتصال بالسلطات المغربية لمعرفة كيفية تقديم المساعدة، فيما تحدث وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت مع نظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، وأخبره بأنه انطلاقا من اتفاقيات أبراهام سيتم تقديم المساعدات للشعب المغربي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020, وقع المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال برعاية الولايات المتحدة، استكمالا لاتفاقيات أبراهام التي بدأت بتطبيع البحرين والإمارات علاقاتها مع الاحتلال في أيلول/سبتمبر 2020.

مواطن مغربي متضرر من الزلزال أكتشف أن الجهة التي جاءت لتقديم المساعدة جهة إسرائيلية فرفضها وقال "أنا مسلم أنا مغربي أرفض التطبيع". pic.twitter.com/3NFXGhZ6ou — نحو الحرية (@hureyaksa) September 19, 2023