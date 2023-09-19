“خان زوجته مع الممثلة سارة”.. حورية فرغلي تفضح حسن شاكوش

خرجت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن صمتها، بعد الزجّ باسمها في خلاف مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

وبرّأت حورية فرغلي نفسها بعد تداول اسمها في اتهامات الخيانة الزوجية المتبادلة بين حسن شاكوش وطليقته، كما كشفت اسم الممثلة المقصودة.

وقد استنكرت الممثلة المصرية ربط الجمهور بين اسمها واسم شاكوش، بعدما قالت طليقته ريم طارق إنه على علاقة بسيدة أخرى ثالث حروف اسمها “راء”.

وقالت، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية: “لم أر شاكوش أبداً، لكني أحب أغانيه، وحزنت بعدما طلّق ريم، هي تحبه كثيراً وتغار عليه أكثر”.

وأضافت حورية فرغلي: “كان يجب على ريم أن تغلق عيني حسن عن النساء”، وكشفت اسم الممثلة المقصودة: “اللي اسمها سارة، إنتو سافرتوا وخرجتوا مع بعض”.

وأردفت: “لم أحب أن يزج باسمي في مسألة مثل هذه، وأنا زعلت لأن الموضوع دخل في منطقة شرف، وعندما يزج باسمي في هذه المنطقة هخرب لكم الدنيا”.