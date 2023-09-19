لأنهم يمقتون الإسلام.. فرنسا تمنع شاباً مسلماً من دخول مدرسة الشرطة لمجرد وجود علامة السجود "زبيبة" على جبينه
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جرينتش+2 08:05
استشهاد الشاب يوسف رضوان ووقوع 9 إصابات برصاص العدو خلال تظاهرات نصرة الأقصى شرق قطاع غزة
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