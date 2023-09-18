وزارة الخارجية الأميركية تنفي تقارير حول وقف المحادثات مع السعودية في ملف التطبيع مع إسرائيل.. فالإتصالات مستمرة

نفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، تقارير حول وقف المحادثات مع القيادة السعودية في ملف التطبيع مع إسرائيل.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، عبر حسابه في منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز إسرائيل إقليميًا، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي”.

وأضاف: “المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين”.

وكان موقع مجلة إيلاف، المملوكة لشخصيات سعودية، قد نقل عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن السعودية قررت وقف محادثات التطبيع بسبب الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، واستمرار الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.