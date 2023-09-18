بعد مشاحنات متبادلة.. مصالحة بين محمد رمضان ونوال الزغبي/ فيديو

شهد حفل الموريكس دور، الذي أقيم أمس الاحد في لبنان، مصالحة بين النجم المصري المغرور محمد رمضان، والمطربة اللبنانية الرقيقة نوال الزغبي، عقب التصريحات الأخيرة التي قالت فيها نوال إنها لا تعرف من هو، ورد محمد رمضان على تلك التصريحات.

فقد التقت نوال الزغبي ومحمد رمضان على المسرح وتبادلا القبلات، معلنين انتهاء أي خلاف قد يكون حدث خلال الفترة الماضية.

وقالت نوال الزغبي موضحة سبب تصريحاتها: “انت استفزتني يا محمد وعلشان كده قلت لهم مين محمد رمضان معرفوش، هو في حد ما يعرفش محمد رمضان؟ لكن أنا بموت فيك وبحبك وإنت فنان قدير”.

وقد رد محمد رمضان قائلا: “يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان فيه سؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معاها ديو؟، وبتحلم كلمة كبيرة”.

وأضاف: “إحنا حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكثر بلد متذوق للفن، وأكثر بلد أثرى صناعة الفن المصري بنجومها وفنانيها، واللي ما يحترمش الفنان اللبناني ولبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن، وكل الحب لنوال الزغبي، وأنا واحد من الملايين جمهورها ومحبيها”.

وفي التفاصيل، كانت الفنانة نوال الزغبي أجابت في برنامج “حبر سري” على أحد أسئلة الإعلامية أسما إبراهيم قائلة إنها لا تعرف محمد رمضان ولا أي نجاح حققه في أرقام مشاهدات أغنياته على يوتيوب.

ورد محمد رمضان بنشر فيديو من حلقة نوال الزغبي في البرنامج، وكتب ساخرا: “حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر”.

وقبلها، حل محمد رمضان ضيفا على قناة الجديد ليتحدث عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في لبنان، ويدافع عن نفسه بعد اتهامات شرائه لها، وخلال اللقاء وجهت له المذيعة سؤالا عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى تقديم دويتو غنائي معها، ليجيب بمنتهى الغطرسة قائلا: “لسه مجاتش الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معاها ديو”.

يذكر أن نوال الزغبي قد حصلت على جائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها “حفلة”، خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023.