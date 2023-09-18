كيم جونغ أون يشكر بوتين على كرم ضيافته، ويعلن عن فتح "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا
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جرينتش+2 02:52
المندوب الإسرائيلي بالامم المتحدة: عباس مصيره في “مزبلة التاريخ”
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