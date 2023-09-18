المندوب الإسرائيلي بالامم المتحدة: عباس مصيره في “مزبلة التاريخ”

القدس – اتهم جلعاد أردان، المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأنه “شديد المعاداة للسامية” وأنه بسبب تصريحاته المتكررة حول “المحرقة” يجب أن يكون مصيره في “مزبلة التاريخ”.

ويأتي ذلك في سياق حملة إسرائيلية مؤخرًا ضد الرئيس عباس بسبب تصريحاته أمام مجلس ثوري حركة “فتح” حول المحرقة.

وكان أردان يرد على سؤال وجه له في إذاعة كان العبرية، كما ذكرت إذاعة مكان الناطقة بالعربية، حول ربط السعودية تحقيق التطبيع بتقديم تنازلات وانجازات للفلسطينيين.

وقال أردان: “نعم ندرك جميعًا أن السعوديين يودون أن يحققوا إنجازات للفلسطينيين، وبالفعل فإن ذلك أمر ليس سهلاً لا سيما وأن الزعيم الفلسطيني الحالي شديد المعاداة للسامية وهو يكاد يبرر وقوع المحرقة النازية أو يبرر وقوعها ويتفوه بأقوال هلوسة حقيرة وخسيسة، وكان ينبغي أن يكون بسبب هذه التفوهات في مزبلة التاريخ، ومع ذلك على رئيس الوزراء أن يحدد سلم الأولويات، ما هو الأهم حاليا، وأعتقد أن الجميع يدرك جيدا ماهية الاتفاق مع زعيمة العالم السني التي تدير في نفس الوقت الأماكن المقدسة، وكيف سيؤثر ذلك على بقية الدول الإسلامية في العالم”.