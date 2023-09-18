الضفة تقاتل.. إصابة شاب بزعم محاولته طعن مستوطن قرب القدس، واطلاق النار على قوات العدو قرب جنين ونابلس

القدس – أصيب، صباح اليوم الاثنين، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز مزموريا العسكري بين القدس وبيت لحم.

فقد أطلقت قوات الاحتلال النار صوب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن مستوطن قرب الحاجز، وأفادت مصادر عبرية أن حالته “متوسطة”.

وأقيم حاجز مزموريا العسكري على أراضي الفلسطينيين إلى الشرق من بيت لحم قرب جبل أبو غنيم، وهو مخصص لنقل البضائع.

وبالمقابل أصيب جيب عسكري إسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بالرصاص بفعل إطلاق مقاومين النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال شمال شرقي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حدث هو الثاني منذ الصباح.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه دورية عسكرية قرب كيبوتس “ميراف”، المقام على أراضي بلدة جلبون.

وأشار إلى إصابة الجيب العسكري بأضرار جراء إطلاق النار، دون وقوع إصابات بين الجنود.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال بدأت ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وتتعمد سلطات الاحتلال بشكل مستمر فتح المياه العادمة لكيبوتس “ميراف” نحو أراضي المواطنين الزراعية.

وقد جاءت عملية إطلاق النار في جنين بعد ساعات من استهداف مقاومين، صباح اليوم ايضا، جنود الاحتلال على حاجز دير شرف غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن محيط الحاجز شهد استنفارًا لقوات الاحتلال، في وقت وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية للمكان.

وتصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق شمالي الضفة الغربية؛ ما أدى لوقوع إصابات متعددة.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 8 عمليا مقاومة في الضفة المحتلة، تخللها تفجير عبوات ناسفة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 6 نقاط متفرقة بالضفة.