وزارة الخارجية الأميركية تنفي تقارير حول وقف المحادثات مع السعودية في ملف التطبيع مع إسرائيل.. فالإتصالات مستمرة
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جرينتش+2 06:10
الحبس 3 سنوات لتاجر أعضاء بشرية استغل عاملا لديه بالزرقاء
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