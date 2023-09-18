كيم جونغ أون يشكر بوتين على كرم ضيافته، ويعلن عن فتح "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا
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جرينتش+2 02:51
أوكرانيا تترنح.. إقالة 6 نواب لوزير الدفاع، اليوم الاثنين، بعد وجبة إقالات سابقة شملت 5 حكام مناطق و4 مساعدي وزراء
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