وزارة الخارجية تتابع مصير عائلة أردنية انهار منزلها بمدينة درنة الليبية

تعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في مدينة درنة الليبية للانهيار، من جراء الفيضانات، وفقا لاتصال هاتفي تلقته وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من مواطن أردني مقيم في ليبيا، السبت.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، اليوم الأحد، إنّ وحدة مركز العمليات في الوزارة اتصلت مع أحد أقارب العائلة المكونة من 6 أفراد، والذي أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات.

وأضاف أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة الأرن في تونس، تتابع مع السلطات المختصة في ليبيا، لمعرفة مصير العائلة.

وقال إنّ “المعلومات تؤكد أن العائلة بالأصل من مواليد ليبيا وهم مقيمون فيها منذ الولادة ولم يعودوا إلى الأردن للإقامة؛ كما أنه لا يوجد لهم أي أقارب في الأردن”.

وأشار إلى أن الشخص الوحيد القريب لهم موجود في ليبيا، وقد تواصلت معه الوزارة؛ فهو ما يزال في ليبيا وبخير، حيث قال: انه هو من أكد انقطاع التواص مع ذويه هناك”.

وأعاد المجالي التأكيد على دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في دولة ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام الآتية:

– وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).

– سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021628585111)، (0021627111009)،(0021650474482)، (0021671780875).

– البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ([email protected]).