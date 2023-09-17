مخاطر السياحة التركية.. شاب كويتي يتعرض للضرب في مدينة طرابزون بتركيا حتى سقط بلا حراك/ فيديو صادم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعراك شهدته إحدى الساحات في تركيا، وأسفر عن ضرب شاب كويتي وسقوطه مغشيا عليه بلا حراك.

ووثقت صفحات عديدة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) لحظة الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية، إذ نشرت مقطعا مصورا يبدو فيه أن الأمر كان سوء فهم لكنه تحول لاعتداء وسقط الشاب دون حراك وتجمّع حوله عدد كبير من المارة.

ونشرت صفحة باسم “المحامي خالد حمود الشمري” بيانا صحفيا مترجما صدر عن مكتب مدينة طرابزون التركية بعد الاعتداء على سائح كويتي هناك.

وجاء فيه: “في تمام الساعة 22:20 من يوم 16 سبتمبر/ايلول 2023 في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف اللفظي بين اثنين من السياح”.

وأضاف البيان: “تدخلت شخصية تركية في الحادث، فساء فهمها للوضع على أن (السياح يقاومون الشرطة)، وبالتالي ضربت أحد السياح وهو مواطن كويتي بالقبضة مما أدى إلى سقوطه على الأرض”.

وتابع: “تم اعتقال المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وتتم متابعة علاج ضيفنا الذي يقضي وقته كسائح في مدينتنا بإشراف مكتب المحافظ، والعلاج يجري في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته”.

فيديو / صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون. pic.twitter.com/wGNKz3oCpD — المجلس (@Almajlliss) September 16, 2023