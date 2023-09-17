نجلاء المنقوش تتزين في تركيا بينما تغرق ليبيا في الطوفان/ شاهدوا

المصدر: RT

عاد اسم وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى الواجهة مجددا، بعد تداول صورة لها قيل إنها في صالون حلاقة نسائي بتركيا.

فقد نشر صحفي ليبي على حسابه في منصة “X” اليوم السبت، صورة للمنقوش وعلق: “أنشر حصريا صورة حديثة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام”.

وانهالت التعليقات بين منتقد لها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادها بعد إعصار “دانيال” الذي أودى بحياة الآلاف، ومدافع رأى أن تصرفها عاديا، ولا يجوز التدخل في شؤون الناس الخاصة.

ولم تتمكن قناة RT من التأكد من صحة الصورة أو مكان التقاطها .

وكانت قد اختفت المنقوش أواخر أغسطس الماضي، بعد أن كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، ما أثار انتقادات حادة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورد فعل شعبيا غاضبا.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن رئيس الحكومة أقال المنقوش من منصبها وزيرة للخارجية، بعد إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق

https://x.com/ElhasseKhalil/status/1702783426829361556?s=20