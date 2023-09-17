بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام اليوم الاحد

تبدأ هيئة تنظيم النقل البري، اليوم الأحد، صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام الحالي 2023، من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام، بحسب المدير العام للهيئة عبدالرحيم الوريكات.

وقال الوريكات، في بيان صحفي الأربعاء الماضي، إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص الهيئة، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة الموجودة في جميع المحافظات.

وأكد الوريكات أنه جرى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران في منتصف شهر أيلول.

وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.

وأضاف أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين، تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين.