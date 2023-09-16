أردوغان يستشيط غضباً من الاتحاد الأوروبي، جراء رفضه مُجدداً منح تركيا عضويته، وانتقاد تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان
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جرينتش+2 06:27
وئام لا خصام.. أنغام تنشر رسائل الود المتبادلة مع شيرين
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