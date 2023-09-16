فريقا الفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني يلتقيان في الزرقاء

عمان – يتدرب فريقا الفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني لكرة القدم، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للمباراة التي تجمعهما يوم الاثنين المقبل، على نفس الملعب، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الأسيوي.

وقد بدأ الفريقان تدريباتهما على الملعب، الذي يستضيف المباراة على اعتبار أنه الملعب البيتي لفريق جبل المكبر الفلسطيني الذي اختار ملعب الزرقاء لإقامة مباراته البيتية أمام الفتوة السوري.

وعبر المدير الفني لفريق الفتوة السوري أيمن حكيم في تصريح لوكالة (بترا)، عن بالغ شكره وتقديره للأردن على حسن الاستقبال والتعاون الذي وجده فريقه منذ وصوله إلى المملكة.

وأضاف” الحفاوة التي وجدناها ليست بغريبة على الشعب الأردني المضياف والطيب، الأمر الذي سهل من مهمتنا في التدريبات والمباراة الودية التي لعبناها على ستاد الأمير محمد بالزرقاء أمام فريق الحسين اربد”

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