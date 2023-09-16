بعدما تنكّر الحكام العرب الأنذال لسوريا.. الأسد يستعد لزيارة الصين لفك الحصار الاقتصادي وإعادة إعمار القطاعات الخدمية
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جرينتش+2 12:58
اوسلو و”الانقسام الاسود” جرا الويلات على القضية الفلسطينية
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