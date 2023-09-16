الأمن يوضّح ملابسات اعتداء على سيدة، ومشاجرة في عمّان/ فيديو

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام حول ملابسات فيديو جرى تداوله، يظهر خلاله اعتداء على سيدة، مشيرا إلى أنه بالتحقق من الفيديو تبيّن أنّ الحادثة وقعت في منطقة جبل عمان / شارع خرفان على إثر خلاف بين جيران دون إصابات تذكر.

وأكّد انه قد تم تحديد اطراف المشاجرة والاعتداء، وبالاستفسار منهم افادوا أنّ خلافاً حصل وتم انهاؤه.

وقال إنه تم ضبط الشخص الرئيس واحتفظ به داخل المركز الأمني، فيما ترفض لغاية الآن السيدة التي ظهرت بالفيديو تقديم شكوى بحقه أو مراجعة المركز الأمني.

وأضاف، أنه سيتم استدعاؤها واحالة القضية للقضاء.

https://x.com/sarayanews/status/1702997783295254795?s=20