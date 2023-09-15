“ياسر” نجل محمود عباس يشارك في اجتماعات الرياض التطبيعية

ذكر موقع مجلة تايمز أوف إسرائيل الناطقة بالانجليزية، أن ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كان ضمن الوفد الفلسطيني الذي توجه إلى الرياض الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين والأميركيين، لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والمملكة برعاية أميركية.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، إن الوفد ضم إلى جانب نجل عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابر ماجد فرج، والمستشار السياسي لرئيس السلطة مجدي الخالدي.

ووفقًا للموقع، فإن “عباس الأصغر” (كما وصفه الموقع) والذي لا يشغل أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، قد شارك في الاجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين ومن بينهم وزير الخارجية فيصل بن فرحان، وكذلك في الاجتماع مع وفد أميركي بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط، باربرا ليف.

وأشار الموقع، إلى أن رام الله والرياض وواشنطن قررت عدم نشر أي صور أو بيانات حول الاجتماع التي عقدت في الاجتماع، مما سمح بإبقاء مشاركة نجل الرئيس عباس بعيدًا عن وسائل الإعلام.