هل عاد منصة “تيك توك” للعمل في الأردن بلا “VPN”

إعلان الرئيس بايدن عن الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يُهمّش تركيا ويُثير غضبة أردوغان
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