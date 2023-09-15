طارق الشناوي يؤكد فشل فيلمي محمد رمضان الأخيرين/ فيديو

فاجأ الناقد الفني طارق الشناوي، الجمهور بانتقاد الفنان محمد رمضان، واصفًا فيلميه “ع الزيرو” و“هارلي” بالفشل السينمائي.

وقال طارق الشناوي، في تصريحات تلفزيونية: “محمد رمضان قدم فيلم (عبده موتة) في عام 2012 وتوقعنا أنه سيكون بعد ذلك نجم شباك قادم لكنه لم يستطيع صناعة التراكم”.

وأضاف: “محمد رمضان حاول استغلال نجاح (عبده موتة) في السينما ولكنه لم ينجح، وفي عيد الفطر الماضي قدم فيلم (هارلي) وكان رمضان خارجا من مسلسل (جعفر العمدة) محققا نجاحا كبيرا، لكنه جمع إيرادات عيدية العيد 3 أيام فقط وبعدها تراجع الفيلم وفشل فنيا وتسويقيا ودراميا وإخراجيا”.

وتابع: “في عيد الأضحى تكررت المأساة بفيلم (ع الزيرو) ولم يستطيع رمضان التغيير، رغم تقديم قصة الأب الذي يحاول إنقاذ ابنه في فيلم قديم، ولكن رمضان كان غير مقنع”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1067417084623624

هذا وما زال الفنان محمد رمضان يواصل استفزازاته باستعراض ما يملكه من سيارات ومقتنيات. وكان آخر استفزازاته استعراض طائرته الخاصة أثناء توجّهه إلى دبي برفقة أسرته.

فقد نشر رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو يظهر أفراد أسرته في بدايته وهم جالسون في أماكنهم في الطائرة ويضحكون، ومع استمرار التجول في الطائرة، يظهر رمضان في مكان ما بمفرده وهو يمارس التمرينات الرياضية ويستعرض عضلاته مرتدياً نظّارة شمسية، ويبدو عاري الصدر.

ورغم أن الفيديو حقق نِسب مشاهدات عالية، الا ان عددا كبيرا من الجمهور تجاهلوا التعليق على الفيديو واكتفوا بوضع “إيموشن” تدل على التعجب والاستغراب. https://www.instagram.com/p/CEWy-3GBHfr/?utm_source=ig_web_button_share_sheet