رغم انه بعيد عن زلزال المغرب وفيضان ليبيا.. مخيم عين الحلوة يتكبد 15 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً بـ"نيران صديقة" خلال أسبوع
أهم العناوين
جرينتش+2 12:08
باشراف المحامي الحيفاوي حسن عبادي.. كتاب جديد يوثق لأعمال مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني