سلطة عباس تتسلم أسلحة ومعدات أميركية، بواسطة الأردن وموافقة إسرائيل لقمع المقاومة في جنين ونابلس وطولكرم
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جرينتش+2 03:11
مناورة عسكرية بغزة تحاكي اقتحام مواقع إسرائيلية.. محمد الضيف: اندحار العدو من غزة يؤسس لطرده من كامل أرضنا/ فيديو
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