شيرين، زميلة الزعيم المفضلة، تنفي بحسم إصابته بمرض الزهايمر

ردت الفنانة المصرية الجميلة شيرين على التكهنات التي راجت حول إصابة الفنان عادل إمام بمرض الزهايمر، والتي شغلت بال جمهوره نظرًا لغيابه عن الساحة الفنية منذ سنوات قليلة.

وقالت شيرين، التي شاركت الزعيم في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، عبر برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: “لا لا .. أعوذ بالله.. أعوذ بالله”، مشيرة إلى أنها تطمئن على عادل إمام باستمرار، وتتواصل معه عبر الهاتف بشكل منتظم، فيما يحرص هو على إجابتها دائماً والحديث معها.

وأضافت الممثلة المصرية أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من الزهايمر، لكنها تجاوزت الأمر سريعاً وفضلت عدم الحديث عنه، واختتمته بالدعاء للسعدني قائلة: “يا رب يشفيه ويخليه”.

ووجهت شيرين رسالة إلى الجمهور بالتوقف عن نشر الشائعات قائلة: “يا رب يحترموا نفسهم شوية.. وكفاية بقا.. بلاش كل شوية تموتونا.. لو مضايقين مننا قولولنا”.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن مسيرتها الفنية كانت حافلة، خاصة أنها شاركت عمالقة الفن في أعمال مختلفة، على غرار الفنانين فؤاد المهندس، وسناء جميل، وعادل إمام، وسمير غانم، ومحمد صبحي، ومحمود مرسي، ونعيمة وصفي، وليلى فوزي.

كما تحدثت: “أنا دبلوماسية وهانم وأعتز بنفسي وشخصيتي ولا أحب التدخين.. ولم أجرِ أي عمليات تجميل.. وراضية عن شكلي.. ولم أتعرض لظلم داخل الوسط الفني وعلاقاتي محدودة داخل الوسط، وشاركت في العديد من المسلسلات ولم يكتمل التصوير فيها.. وأخاف جدا من ربنا وكرامتي وكبريائي أهم شيء في حياتي، وبنتي الأقرب إلى قلبي”.

أبرز الأجور التي حصل عليها عادل إمام

هذا ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ السينما العربية، إذ حقق نجاحا باهرا وجماهيرية كبيرة جعلته يتربع على القمة حتى الآن، فلا ينافسه أحد على زعامة الكوميديا أو يضاهيه أحد في محبة الجمهور العربي له من المحيط للخليج.

النجم الكبير بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة وصلت في بعض الأعمال لمشهد أو مشهدين بالكاد، ثم بزغ نجمه في أعمال لم يقم فيها بتقليد أحد النجوم، فكان له أسلوب فريد في الكوميديا جعله محط إعجاب الجمهور، ليصبح زعيم الكوميديا العربية بلا منازع

وهنا نعرض لكم أبرز الأجور التي حصل عليها الزعيم في مسيرته الفنية:

البحث عن فضيحة

حصل الزعيم عادل إمام على أجر ٧٥٠ جنيه، في أول بطولة في فيلمه الشهير “البحث عن فضيحة”، وعرض الفيلم عام ١٩٧٣، ويعتبر العمل نقطة تحول للفنان الكبير كنجم من نجوم الصف الأول

أذكياء لكن أغبياء

حصل الفنان الكبير على أجر ٤٠٠٠ جنيه في فيلمه الشهير “أذكياء لكن أغبياء” الذي عرض عام ١٩٨٠، وقد شارك في هذا العمل رشدي أباظة، وسمير غانم

غاوي مشاكل

في نفس العام (١٩٨٠) قدم عادل إمام فيلم “غاوي مشاكل” وحصل مقابله على أجر قدره ٥٠٠٠ جنيه، بحسب ما ذكره صديقه محمد عشوب

رسالة إلى الوالي

كشفت إحدى الجرائد المصرية عام ١٩٩٧ أن أجر الزعيم وصل لمليون و٢٠٠ ألف جنيه عن فيلمه الشهير “رسالة إلى الوالي”.

مرجان أحمد مرجان

عام ٢٠٠٧ تعاقدت شركة “جود نيوز” مع الزعيم عادل إمام لبطولة فيلمه الشهير “مرجان أحمد مرجان” مقابل ١٠ ملايين جنيه، وهو أعلى أجر لفنان وقتها.

فرقة ناجي عطالله

كشف المنتج صفوت غطاس أن أجر النجم عادل إمام في مسلسل “فرقة ناجي عطالله” الذي عرض عام ٢٠١٢ قد بلغ ٣٠ مليون جنيه، ويعتبر هذا العمل عودة للزعيم للدراما التليفزيونية بعد غياب دام ٣٢ عاما، منذ قدم مسلسل “دموع في عيون وقحة” عام ١٩٨٠

اخيراً مسلسل فلانتينو

كشفت تقارير صحفية عن حصول الزعيم عادل إمام على ٤٠ مليون جنيه في مسلسله الأخير “فلانتينو” والذي عرض عام ٢٠٢٠.