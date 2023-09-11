فيديو مؤلم يكشف تعرض 3 نساء سوريات وأطفالهن في تركيا لإعتداء لفظي وجسدي وطرد من الحافلة/ شاهدوا

أثار فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق لحظة تعرض 3 سوريات مع أطفالهن لاعتداء لفظي وجسدي داخل إحدى الحافلات العامة في تركيا، موجة غضب عارمة.

الحادثة وقعت في إزمير، وهي إحدى أهم مدن تركيا، حيث أظهر الفيديو النساء السوريات مع أطفالهن، وهم على متن الحافلة العامة ويتعرضن للضرب والعنف، بالإضافة إلى اطلاق ألفاظ وشتائم عنصرية من قبل الركاب الذين اطلقوا صيحات الفرح والابتهاج عندما تم طرد النساء السوريات وأطفالهن من الحافلة.

وقد قامت الكاتبة التركية إليف شاهين بإعادة نشر الفيديو مع تعليق يشير إلى الاستنكار والاستغراب من هذا السلوك العنصري، وتساءلت عن مشاعر الأمهات والأطفال الذين تعرضوا لهذا الاعتداء.

وأبدت استغرابها من عدم توجيه أي تحقيق أو عقوبة للمعتدين وسط سؤالها عن احترام القانون.

كما أعاد الصحافي التركي، آدم أوزكوسا، نشر الفيديو الصادم وأدان بشدة العنصرية التي ادت الى كل هذا العنف الذي تعرضت له النساء السوريات أمام أطفالهن في إزمير.

وقد أبدى استياءه من سلوك الجناة وعبّر عن تعاطفه مع السيدة السورية التي بكت أثناء الحادث.

يذكر أن حوادث الكراهية في تركيا قد تزايدت مؤخرًا، سواء تجاه اللاجئين السوريين أو السياح القادمين من دول عربية.

ويأتي كل هذا الحقد والعنف في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، وتصاعد أصوات من السياسيين والأحزاب تطالب بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

İZMİR’DE SIĞINMACILARA SALDIRI İzmir'de 3 Suriyeli kadın ve çocukları, belediye otobüsünde darp edildi. Kavga, çocukların ağlama seslerine rağmen devam etti, kadınlar ve çocuklar otobüsten aşağı atıldı. Otobüsten atılan Suriyelilerin ardından yolcuların “OH” dediği duyuldu. pic.twitter.com/0uGFkvaLz9 — Sabah (@sabah) September 10, 2023