الدبيبة يعلن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن شرقي ليبيا/ فيديو
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جرينتش+2 06:07
فيديو مؤلم يكشف تعرض 3 نساء سوريات وأطفالهن في تركيا لإعتداء لفظي وجسدي وطرد من الحافلة/ شاهدوا