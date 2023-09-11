أول وفد حكومي إسرائيلي يزور السعودية بشكل علني

عبرت السلطات الإسرائيلية عن سعادتها بتواجد وفد حكومي في السعودية لحضور اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في الرياض، معتبرة أنها خطوة أولى على طريق التطبيع بين البلدين.

وقال مصدر إسرائيلي، لـ”الحرة” إن “أعضاء الوفد سعداء بوجودهم في السعودية، وهذه خطوة أولى جيدة”.

ووجه المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الشكر لليونسكو والسلطات السعودية، ووصف الزيارة بأنها “جيدة جدا”، مضيفا أن “المضيفين يعتنون بهم جيدا”.

ويضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير وزارة الخارجية، المسؤول عن المنظمات الدولية، وسفير إسرائيل لدى المؤسسات الدولية في باريس، ورئيس هيئة الآثار الإسرائيلية .

ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.

والظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة، إلا أنه يوجد بين الجانبين اتصالات سرية مدفوعة بأسباب منها المخاوف المشتركة إزاء إيران.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من وزارة الخارجية الإسرائيلية وصل العاصمة السعودية، الرياض، لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”

وتضغط واشنطن على حليفتها التقليدية الرياض للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل من شأنه أن يكون أكبر مكسب دبلوماسي اسرائيلي في المنطقة، وذلك في أعقاب اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.