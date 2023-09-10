أحمد العجلوني: نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 67,7%



بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 67،7%، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفقا لرئيس اللجنة العليا للامتحانات رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

وقال العجلوني، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الشامل، إنّه بلغ عدد المشتركين في الدورة الصيفية 6724 طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر 6722 طالب وطالبةً، توزعوا على 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في 95 برنامجا (تخصصاً) دراسيا.

وأضاف أنه تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان فقط، وتم ضبط 10 مخالفات أثناء الامتحان، كما بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان للدورة الصيفية 4554 طالب وطالبة.

وبين أن عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023/2024 (ضمن أعلى 5% من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) قرابة 553 طالباً وطالبة بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2022/ 2023 من أصل 10534 طالب وطالبة يحق لهم التجسير.

كما سيتم إعلان قوائم التجسير على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اليوم.

وأشار العجلوني، إلى أن الجامعة وضعت استراتيجيتها لتأتي منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤى الملكية السامية بهدف إصلاح منظومة التعليم التقني وتجويد مخرجاته وتوفير فرص عمل للخريجين من خلال استحداث وتطوير البرامج والخطط الدراسية لتبقى مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وملبية لاحتياجات سوق العمل، وتعمل حالياً ضمن فريق وطني يضم كافة الجهات المعنية على إعادة هيكلة منظومة التعليم التقني في الأردن ومراجعة الإطار العام لبرامجه ومناهجه، والتوسع في مسار التعليم التقني المهني من خلال بناء شراكات حقيقية مع أصحاب العمل.