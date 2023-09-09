الجزائر تعزي المغرب بضحايا الزلزال، وتعلن استعادها لتقديم شتى المساعدات الإنسانية، وكل إمكانياتها المادية والبشرية
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جرينتش+2 08:17
وصفها ونستون تشرشل بأنها أفضل مكان على وجه الأرض.. مدينة مراكش القديمة في المغرب تُقَيّم أضرار الزلزال
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