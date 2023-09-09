رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من شيوخ عشيرة المجالي

عمان – الرأي.. التقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من شيوخ ووجهاء عشيرة المجالي.

وقد جدد الحضور، خلال اللقاء، التأكيد على ولائهم وانتمائهم للأردن ولقيادته الهاشمية الحكيمة ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، كما هو عهد الإباء والاجداد.

وخلال اللقاء، تقدم الحضور بمجموعة من المقترحات والمطالب الخدمية والتنموية، التي تتعلق بلواء القصر ومناطق شمال الكرك .حيث تركزت المطالب على تطوير الكلية الزراعية التابعة لجامعة مؤتة وتفعيل دورها المجتمعي والتنموي.

كما شملت المطالب إنشاء مشاريع إنتاجية لتشغيل الشباب وإنشاء مركز طبي متقدم للإسعاف والطوارئ لخدمة مناطق شمال الكرك.

ودعوا إلى إنشاء فرع لمركز زها الثقافي في بلدية شيحان ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية.

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