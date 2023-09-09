السفارة الأردنية بالمغرب تدعو الأردنيين إلى التواصل معها

عمان – دعت السفارة الأردنية في المغرب المواطنين الأردنيين إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى أي مساعدة، بعد الزلزال الذي ضرب المغرب الشقيقة.

وبينت أن رقم الطوارئ هو (0648546009) متمنية السلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي قد أعلن، صباح اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.

وقد سجل مرصد الزلازل الاردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فجر اليوم السبت، زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مراكش.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال وقع تمام الساعة 1:11 فجرا بتوقيت عمان وبعمق 8 كلم ويبعد عن عمان 4974 كلم.