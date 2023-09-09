الأعنف منذ قرن.. زلزال مدمر يضرب المغرب ويودي بحياة المئات وإصابة العشرات وانقطاع الطرق إلى الأماكن المنكوبة/ فيديو
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جرينتش+2 09:42
الأعنف منذ قرن.. زلزال مدمر يضرب المغرب ويودي بحياة المئات وإصابة العشرات وانقطاع الطرق إلى الأماكن المنكوبة/ فيديو
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