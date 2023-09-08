هذه ثمار الإتفاقات الإبراهيمية.. عصابات الإجرام الإسرائيلية تنقل جانباً من عملياتها الى دولة الإمارت وتهدد أمنها/ إقرأوا

موقع I24NEWS العبري

ألقت السلطات الإماراتية في دبي القبض على مجرمين إسرائيليين معروفين لدى الشرطة ومرتبطين بمنظمات اجرامية،

وقالت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنها لم تطالب بالقبض عليهما، وأن الاعتقال تم من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، إثر الجرائم التي ارتكبها الاثنان هناك. حيث تم القبض على أحد المجرمين قبل ثلاثة أسابيع إثر وثيقة مزورة، بينما تم القبض على الآخر قبل أسبوع إثر تعرضه لحادث سيارة.

وقبل نحو شهرين حاول مجهولون طعن مجرم إسرائيلي في دبي، وألقت الشرطة المحلية القبض على عدد من المشتبه بهم في القضية.

وفي شهر أيّار/ مايو من العام الجاري، قُتل غسان شمسية، الذي تعرض للطعن حتى الموت في دبي بسبب صراع عائلات الجريمة المنظمة أثناء تواجده في هذه الدولة العربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة القضاء على الإسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة. فقبل أقل من شهرين، قُتل مواطن اسرائيلي، وبعد عملية الاغتيال قالت وزارة الخارجية: “المسألة معروفة لدى القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية. وتحقق السلطات المحلية في ملابسات القضية.”

وقبل بضعة أيام من الاغتيال، نقلت الشرطة الإسرائيلية معلومات إلى شرطة دبي تفيد بأن مجرما إسرائيليا على وشك أن يُقتل في أراضيها، ضمن إطار الصراع بين منظمات جريمة في اسرائيل.

وعندما هبطت مجموعة كان من المتوقع ان تنفذ عملية في دبي الليلة الماضية، تم القبض عليها وظل افرادها في حجز شرطة دبي منذ ذلك الحين.