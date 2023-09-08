تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح ومجاميع إسلامية، صباح اليوم الجمعة.. ودعوات لوقف النار/ فيديو
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جرينتش+2 11:22
فيما خرست أنظمة التطبيع العربية.. إيران الفارسية تشجب واقعة إجبار الجيش الإسرائيلي 5 مسلمات على التعري بمدينة الخليل
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