تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح ومجاميع إسلامية، صباح اليوم الجمعة.. ودعوات لوقف النار/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:21
تشييع جثمان منير حمارنة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني