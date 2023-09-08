أحرار المغرب ينظمون مظاهرة وسط العاصمة الرباط، احتجاجاً على زيارة رئيس مجلس المستشارين المغربي الى إسرائيل

الرباط – تظاهر، مساء امس الخميس، حشد من الحقوقيين المغاربة وسط العاصمة الرباط، احتجاجا على زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) إلى الكنيست الإسرائيلي، ونددوا بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل وحرقوا العلم الإسرائيلي.

قد ورفع المحتجون أمام البرلمان الأعلام المغربية والفلسطينية ورددوا شعارات منددة بالتطبيع ومساندة للقضية الفلسطينية، واعتبروا “زيارة رئيس مجلس المستشارين إلى الكنيست الصهيوني طعنة للمغاربة وخذلانا للقضية الفلسطينية”.

وكان من المقرر أن يقوم النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بزيارة إلى الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس إلا أن مصادر صحافية تحدثت عن تأجيل الزيارة لوقت لاحق بسبب “وعكة صحية لميارة”. وذكر الكنيست الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على تحديد موعد جديد للزيارة.

وقال بيان (مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين) المكونة من فعاليات حقوقية مغربية، والتي دعت إلى الوقفة، إنها جاءت “كضرورة لإعادة القرار إلى الساحة الشعبية برفض التطبيع، ورفض كل الخطوات التي جرت باسم القضية الوطنية”.

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية في ديسمبر كانون الأول من عام 2020 مقابل اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال الناشط الحقوقي عزيز الهناوي الذي تلا بيان المجموعة في نهاية الوقفة الاحتجاجية إن “المجموعة تدين مهزلة ربط مؤسسة البرلمان المغربي بالكنيست الصهيوني عبر عدد من الخطوات التطبيعية”.

وأضاف أن المجموعة “تعتبر خطوة رئيس مجلس المستشارين ميارة جريمة سياسية تطعن مرجعية وثوابت الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع، والذي يفترض أن البرلمان المنتخب يمثل هذه المرجعية”.

كما حرقوا العلم الإسرائيلي في نهاية هذه الوقفة الشعبية المغربية المُشرّفة.