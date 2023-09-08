هذه ثمار الإتفاقات الإبراهيمية.. عصابات الإجرام الإسرائيلية تنقل جانباً من عملياتها الى دولة الإمارت وتهدد أمنها/ إقرأوا
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جرينتش+2 05:29
أحرار المغرب ينظمون مظاهرة وسط العاصمة الرباط، احتجاجاً على زيارة رئيس مجلس المستشارين المغربي الى إسرائيل
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