مصر تعتبر سد النهضة «تهديداً وجودياً» لها، وتؤكد أن إثيوبيا لم تُظهر أي توجه للأخذ بالحلول الوسط المطروحة بخصوصه
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جرينتش+2 07:56
المشي سبعة آلاف خطوة يومياً يُقلل خطر الإصابة بالخرف، ويُخفّض خطر الوفاة بنسبة 50 إلى 70 في المئة
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