غناء ورقص في حفل زفاف داخل مسجد محمد علي بالقاهرة/ فيديو

القاهرة – انتابت الجمهور المصري حالة من الغضب رافقها استياء عارم، بعدما أقام عروسين حفل زفافهما في باحة مسجد محمد علي الذي يُعد أحد المساجد الأثريّة الشهيرة بالعاصمة المصرية .

وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها عدد من المدعوين لقطاتٍ من داخل حفل الزفاف، حيث تم تزيين الباحة بالورود ونصبت الطاولات ورُفعت الإضاءات ومُدت سُفر الطعام في مشهدٍ أقرب إلى صالات الأفراح وقاعات الفنادق الفاخرة.

وقد أثار مشهد العروسين وهما يرقصان بحضور المدعوين على وقع الموسيقى الصاخبة في باحة المسجد، ردود أفعال غاضبة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

كما أبدى عدد من المعلقين على الحفل استيائهم من تعمّد العروسين تجاهل حرمة المسجد، وتحويل المكان المقدس والأثري إلى صالة أفراح في الهواء الطلق مع حضور قائمة طويلة من المدعوين.

وقد سلّط عدد من المعلقين الضوء على ملابس المدعوين والمدعوات إلى الحفل، ورأوا بأنها لا تتناسب بأي شكلٍ من الأشكال مع المكان المقدس.

وأعرب النشطاء عن غضبهم واستيائهم الشديد باعتبار بيوت الله لها حرمة ومخصصة للعبادة وليس للرقص واقامة الحفلات.

كما طالب البعض الأخر باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن تنظيم الحفل والمشاركين فيه، لانتهاكهم القوانين والتعاليم الدينية، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان من جهة رسمية حول الواقعة حتى هذه اللحظة.

مسجد محمد علي

أنشئ مسجد محمد علي في عام 1848م بأمرٍ من محمد علي باشا د، هو مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر ما بين عامي 1805 إلى 1848.

ويقع جامع محمد علي داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وقد عُرف بعدة أسماء ومنها مسجد المرمر إشارة إلى الألواح الرخامية التي كسيت بها جدارنه الداخلية والخارجية.

وتعتبر مئذنتا مسجد محمد علي هما الأعلى بمصر حيث يبلغ ارتفاع كل منهما 84 مترًا، فيما جاء تصميمه على الطراز التركي.