إيران (الفارسية) توبخ حكام البحرين (العرب) بعد إحتضان بلادهم سفارة إسرائيلية، وتَنكُرهم الوقح لحقوق الشعب الفلسطيني
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جرينتش+2 11:42
طقس حار نسبياً اليوم الاربعاء, وانخفاض الحرارة غدا وبعده
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