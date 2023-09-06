شاب فلسطيني يوقع 3 إصابات في صفوف الصهاينة بعملية طعن "بالساطور" اليوم الاربعاء في القدس المحتلة/ فيديو
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تشديد إجراءات السلامة والرقابة على الطرق قُبيل تفعيل قانون السير الجديد
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