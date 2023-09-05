نانسي عجرم وناصيف زيتون يرقصان معا في حفل بنيويورك/ فيديو

اجتمعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالفنان السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل خطوبة في مدينة نيويورك.

فقد تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناصيف أثناء تقديمه أغنية “لزرعلك بستان ورود” على خشبة المسرح، لينتبه فجأة لوجود نانسي عجرم على مقربة منه؛ ما دفعه للتوقف عن الغناء والمسارعة لمعانقتها.

وقد رقص النجمان معا على المسرح بانسجام، فيما أمسكت نانسي بيد العروس وراقصتها بحماسة.

ومن جانبها، قدَّمت نانسي وصلة أدَّت فيها أشهر أغانيها القديمة والحديثة من بينها “بدنا نولع الجو”، و”يا طبطب”، و”شيخ الشباب”، وغيرها.

وشاركت نانسي صورة استعرضت فيها إطلالتها عبر إنستغرام، وعلقت قائلة: “بريق ذهبي قبل الصعود إلى المسرح”.

وقد أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بإطلالة نانسي، فكتبت إحدى المعلقات: “نجمة البوب تلمع كالذهب كالعادة”، بينما علَّقت أخرى: “جمال وحلاوة وأناقة يا أحلى ننوسة”.

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