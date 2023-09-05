في مؤشر على ضعف الثقة وإهتزاز العلاقة بينهما.. فشل جهود أردوغان في إقناع بوتين بإحياء اتفاق الحبوب الأوكرانية

 إستشهاد الشاب عايد أبو حرب برصاص جيش العدو اليوم، لدى مداهمته مخيم نور شمس في طولكرم لتخريب البنية التحتية
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