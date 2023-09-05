 إستشهاد الشاب عايد أبو حرب برصاص جيش العدو اليوم، لدى مداهمته مخيم نور شمس في طولكرم لتخريب البنية التحتية

طولكرم – استشهد شاب، وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الشاب عايد سميح أبو حرب (21 عاما) قد استشهد إثر اصابته بعيار ناري في الرأس.

وأشارت إلى أن شابا آخر أصيب بجروح خطيرة، بفعل تعرضه لعيار ناري في الرأس.

واقتحمت قوات كبيرة مخيم نور شمس، بمشاركة عدة جرافات عسكرية قامت بتجريف البنية التحتية وتدمير عدة مركبات.

وشهد المخيم اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومجموعات المقاومة التي فجرت عدة عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وامتد العدوان الإسرائيلي لأطراف مخيم طولكرم الذي شهد هو الآخر اشتباكات عنيفة.

وتقرر تعطيل الدوام المدرسي في المخيمين.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً على مخيم نور شمس قرب طولكرم، الليلة الماضية.

وبدأ العدوان باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم ترافقها آليات عسكرية وجرافات، في ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية، حتى صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح صحفي، عن استشهاد الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاماً)، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال بالرأس، خلال العدوان.

وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال على أكثر من محور في المخيم، وأعلنت كتائب الأقصى وكتيبة طولكرم في سرايا القدس، عن عدة مهمات عسكرية نفذها مقاتلوها، خلال العدوان، بينها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال واستهدافها بالرصاص بكثافة.

ووثق مقطع مصور انفجار عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال، خلال تجريفها للشوارع، في مخيم نور شمس.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال دمرت عدة طرق داخل المخيم، بينها الطريق الواصل بين مدينة طولكرم ووادي الشعير.

وقد استمرت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال حتى لحظة انسحابها من المخيم، بعدما تركت دماراً واسعاً في البنية التحتية.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال لم تتمكن من اعتقال أو اغتيال أي من المطاردين في المخيم والمدينة، وعملت على تدمير البنية التحتية والطرقات.

تغطية صحفية: "منذ أكثر من 3 ساعات.. استمرار الاشتباكات المسلحة بين مقاومــين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس". pic.twitter.com/3VFxsOigBI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2023

📹 متابعة صفا| لحظة نقل إصابة خطيرة برصاص الاحتلال من مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/A7wsEWyGun — وكالة صفا (@SafaPs) September 5, 2023