كوهين يفتتح مقر السفارة الإسرائيلية في عاصمة البحرين “العظمى”

المنامة – افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، مقرًا دائمًا للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المنامة، بمثابة سفارة كاملة.

وبحسب ريشت كان، فإن حفل الافتتاح جرى بحضور وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، وشخصيات بحرينية وإسرائيلية.

ووصل كوهين أمس إلى المنامة، حيث كان في استقباله الزياني.

وعقد كوهين عدة لقاءات مع مسؤولين بحرينيين بينهم ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشا العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه الوضع الإقليمي.

وفي سياق متصل، وصل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، إلى تل أبيب، في زيارة ستستغرق عدة أيام.

وسيفتتح مارابي سفارة لبلاده في القدس المحتلة، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وستكون هذه السفارة الخامسة التي تنتقل إلى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو.