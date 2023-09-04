"الأخبار" اللبنانية تكشف خبايا التطبيع الليبي/ الإسرائيلي.. حوار بين الدبيبة ورئيس الموساد في عمان، بدعم أمريكي وإماراتي
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المقاومة تتصدى وتسقط طائرة.. إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 5 آخرين خلال اقتحام جيش العدو، اليوم الاثنين، مخيم جنين/ فيديو
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