المقاومة تتصدى وتسقط طائرة.. إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 5 آخرين خلال اقتحام جيش العدو، اليوم الاثنين، مخيم جنين/ فيديو

جنين- أصيب 5 مواطنين، اليوم الإثنين، واعتقل 5 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي العبس على أطراف مخيم جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم طفل، ووصفت إصابتهم بالطفيفة.

وزعم مراسل موقع واللا العبري أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مطلوبين، بينهم اثنين حاولا الفرار وتم إطلاق النار تجاههما واعتقالهما مصابين.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين بعد اكتشاف قوة خاصة في شارع مهيوب في محيط مخيم جنين.

وأكد ت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المخيم عقب اكتشاف القوة الخاصة، وحلقت مروحية لجيش الاحتلال وطائرات استطلاع في سماء جنين

وبينما تمكن المقاومون من إسقاط إحدى المسيرات في سماء المخيم، انفجرت مسيرة أخرى فوق سيارة مدنية.

وأفادت مصادر طبية بإصابة خمسة مواطنين في الاشتباكات الدائرة اليوم.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة على أطراف مخيم جنين.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مطلوبين، أصيب اثنان منهم بالرصاص، خلال محاولتهما مقاومة عملية الاعتقال. فيما استخدم الاحتلال مُسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف المقاومين في جنين.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين في جنين هم من مقاتلي “كتيبة العياش” التابعة لكتائب عز الدين القسام، وادعت أنهم “حاولوا إطلاق صواريخ محلية الصنع باتجاه (مستوطنات) شمال الضفة والجلبوع 6 مرات خلال الأشهر الماضية”.

وأفادت المصادر أن المعتقلين هم ورد شريم، ومعتصم جعايصة، وعبدالله صبح، ولم تعرف ظروفهم حتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال استخدم طائرة مسيرة انتحارية في استهداف المقاومين، أثناء الاشتباكات.

وأفادت سرايا القدس – كتيبة جنين بأن مقاتليها “اكتشفوا أمر قوة خاصة (للاحتلال) على أطراف المخيم وامطروها بصليات من الرصاص”، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بـ”إسقاط طائرة مُسيّرة” للاحتلال في مخيم جنين.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات خلال الاقتحام.

ويعتبر هذا الاقتحام الأول منذ العملية العسكرية الواسعة التي شنها جيش الاحتلال، في جنين ومخيمها، في شهر تموز/ يوليو الماضي.

تغطية صحفية: لحظة استهداف آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع خلال اقتحامها محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/UfVMffEdVE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2023

عاجل| مصادر محلية: الاحتلال ينقل الشبان المصابين الذين اعتقلهم خلال اقتحامه لمحيط مخيم جنين. pic.twitter.com/ovv4psCPfw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2023