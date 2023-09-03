نانسي عجرم تحتفل اليوم بالذكرى الـ15 لزواجها/ فيديو

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بالذكرى الـ15 لزواجها من طبيب الأسنان، فادي الهاشم.

ونشرت المطربة اللبنانية عبر خاصية الستوري في “إنستغرام”، صورة تجمعها بزوجها، إذ ظهرت وهي تستند إليه، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق له، مشيرة إلى وقوفهما مع بعضهما بكافة الظروف.

وكتبت الفنانة اللبنانية: “15 عامًا من الحب وما زلنا نسير جنبًا إلى جنب، إليك العديد من الخطوات معًا، الحب”.

وتزوجت نانسي عجرم من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم “ميلا”، وفي 23 أبريل 2011، ولدت ابنتهما الثانية وسمَّتها “إيلا”، وفي 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة “ليا”.

وكانت عجرم روت في وقت سابق قصة تعارفها على زوجها، مشيرة إلى أن القصة بدأت عندما ذهبت للعلاج في عيادته الخاصة، إلا أنها أُعجبت به وقالت له “أنت شاب حلو” وبدأت قصتهما.

وأضافت: “زوجي طبيب أسنان وفي ذلك اليوم ذهبت لعيادته لإصلاح أسناني، وكان المفترض أن يستغرق ذلك يوما واحدا لكنه واصل العمل لمدة سنة، وبعد سنتين بدأت أحب عيادة الأسنان”.

وأكدت أنها تغار على الهاشم من خلال إصرارها بالسؤال عنه، بغرض الاطمئنان ومعرفة أخباره.

وكشفت عجرم أن زوجها شديد الملاحظة، إذ يلاحظ أي تغيير تجريه على شكلها الخارجي، وهي بدورها تشعر بالسعادة جانبه.

وتحدثت عن بناتها الثلاث: “ميلا الكبيرة اختار اسمها زوجها كونه كان يحب ممثلة تدعى ميلا كونيس، وإيلا أنا اخترت اسمها وهو اسم إسباني ألماني وليا أنا اخترته أيضا وكنت أريد تسميها ريانا وبعدها وأنا أتصفح جوجل اخترت ليا وأحرفه تعني love you always وأحببت الاسم الصغير ورأيته أفضل”.

وكان آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم أغنية “تيجي ننبسط” التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور عقب طرحها، حيث أشاد المتابعون بكلمات الأغنية والمشاهد المصورة فيها، مؤكدين أنها تحمل التفاؤل والطاقة الإيجابية والفرح، وأضاف آخرون أنهم يحتاجون لمثل هذه النوعية من الأغاني في الوقت الحالي.

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