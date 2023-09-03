في خطيئة تطبيعية هي الاولى لرمز نيابي لشعب عربي.. رئيس البرلمان المغربي يزور إسرائيل، تلبية لدعوة من رئيس الكنيست
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اللغة ودورها في خدمة الفكرة في مجموعة “على شرفة حيفا”
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