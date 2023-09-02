وفاة الملياردير محمد الفايد امس في ذكرى وفاة ابنه والاميرة ديانا

توفي رجل الأعمال المصري، الملياردير محمد الفايد، مساء امس الجمعة، عن عمر ناهز الـ94 عامًا في ذكرى وفاة نجله، وقد شيع جثمانه من مسجد رينجز بارك، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وقد توفي الملياردير المصري محمد الفايد في الذكرى الـ26 لوفاة نجله دودي (عماد) الفايد، الذي توفي في الحادث المأساوي مع الأميرة ديانا في باريس عام 1997.

وقد نعى بعض النجوم والإعلاميين رجل الأعمال الراحل، ومنهم الفنانة لطيفة التونسية التي كتبت تغريدة قالت فيها: “هو يوم حزين للأسف، ألف رحمة ونور على روحك كم تعلمت منك البساطة والعطاء والتسامح وأشياء كثيرة كنت إنسان عظيم وستظل سيرتك طيبة على لسان كل محبينك يا مصري يا جدع”.

كما نعاه الإعلامي أحمد المسلماني وقال: “خالص العزاء لأسرة السيدة صفية الفايد شقيقة رجل الأعمال المرحوم محمد الفايد.. خالص عزائي للصديقين العزيزين.. عصام سالم وعلاء سالم. رحم الله الفقيد وغفر له.. صادق المواساة”.

من هو الملياردير محمد الفايد؟

هو رجل أعمال وملياردير مصري ولد في مدينة الإسكندرية عام 1929، ويعد واحدا من أثرياء مصر والعالم، فقد قدرت مجل فوربس العالمية ثروته بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.

ورغم أنه ولد لأسرة بسيطة لكنه استطاع بعد فترة تكوين ثروة هائلة، حيث بدأ الفايد حياته كعتال يحمل الحقائب في ميناء الإسكندرية، ثم انتقل إلى السعودية وعمل في بيع ماكينات الخياطة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يجني ثروة كبيرة.

وبسبب حبه بالبحر وميناء الإسكندرية عاد إلى الإسكندرية مرى أخرى وأنشأ شركة شحن. بدأت تجارة الفايد بالتوسع بعد ذلك واشترى سفينتي شحن بضائع تعملان على خط جينوا، الإسكندرية بيروت إسطنبول.

يعد الملياردير المصري محمد الفايد من أوائل من استثمروا في دبي، كما أنه هو أول من وضع أرصفة لميناء دبي، لتقام بعدها عدة مشروعات فيهذه المدينة العالمية. منذ عام 1975 نقل الفايد استثماراته إلى بريطانيا واستقر هناك وكون ثروة هائلة.

وفي بريطانيا أمتلك الفايد سلسلة متاجر هارودز الشهيرة، كما أمتلك نادي فولهام الإنجليزي،

وقد خاض الفايد على مدى سنوات حملة ضد العائلة المالكة البريطانية وخاصة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، حيث اتهمه بأنه السبب في وفاة ابنه الوحيد دودي الفايد والاميرة ديانا في باريس عام 1997.