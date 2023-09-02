ميرفا قمر تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “دنية حب”/ فيديو

تستعد الفنانة اللبنانية الجميلة، ميرفا قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان “دنية حب”، خلال الأيام القليلة القادمة.

هذه الأغنية من كلمات وألحان رامي سليقا، وتوزيع مصطفى عبد الرضا، وإنتاج شركة عرب سونغ برودكشان.

تتحدث الأغنية عن الحب بكل مشاعره الجميلة والحزينة، وعن السعادة التي يجلبها للإنسان. وهي من الطابع الرومانسي، وتحمل كلماتها مشاعر صادقة وقوية.

ميرفا قمر هي واحدة من أبرز الفنانات اللبنانيات، ولديها مسيرة فنية طويلة غنية بالأعمال الناجحة. حيث اشتهرت بأغانيها العاطفية التي تعبر عن مشاعر المرأة، ودائما ما تفاجئ جمهورها بأغانِ جديدة عذبة ومختلفة.

ومن المتوقع أن تحقق أغنية “دنية حب” نجاحا كبيرا، حيث تتمتع ميرفا قمر بقاعدة جماهيرية كبيرة، ودائما ما ينتظر عشاق فنها أعمالها الجديدة بفارغ الصبر..

https://www.instagram.com/reel/Cwo-6B3IkiP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA