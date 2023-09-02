بدء صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض الخميس المقبل

طلال أرسلان يحذر دروز سوريا من خبثاء يوظفون صعوبة الوضع المعيشي لغرض نشر الفوضى وتمرير مشاريع التقسيم/ فيديو
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