مصرع مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية دهس غرب رام الله، اليوم الخميس.. وإستشهاد المنفذ البطل داود فايز/ فيديو
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وفاة بتدهور مركبة على بمنطقة إربد، وانقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي
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