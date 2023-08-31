وفاة بتدهور مركبة على بمنطقة إربد، وانقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي

تعاملت كوادر الإدارات المرورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدد من الحوادث، كان أبرزاها تدهور مركبة على طريق إربد عمان ونتج عن الحادث وفاة وإصابة واحدة.

وذكر التقرير المروري، عبر إذاعة أمن أف أم اليوم الخميس، أن مركبة أخرى تدهورت ما قبل جسر المصطبة، واقتصر الحادث على الأضرار المادية وإعاقة للمسرب الأيسر من الطريق .

كما تدهورت تريلا على الطريق الصحراوي ما بعد جسر الرشادية محملة بمادة الذرة ونتج عن الحادث انسكاب مادة الذرة على الشارع العام، فيما أصيب ثلاث أشخاص وتم عمل تحويلة لضمان انسيابية الحركة المرورية، كما تم رفع العوائق وازالة مادة الذرة عن الشارع العام .