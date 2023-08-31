مصرع مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية دهس غرب رام الله، اليوم الخميس.. وإستشهاد المنفذ البطل داود فايز/ فيديو

قتل مستوطن وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في عملية دهس عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله.

وبحسب قناة ريشت كان، فإن المستوطن القتيل نقل بحالة حرجة إلى أحد المستشفيات، قبل أن يعلن عن مصرعه.

وقد وصفت حالة أحد الجرحى بالخطيرة، والآخر بالطفيفة.

وأشارت القناة إلى أن سائق الشاحنة تم تصفيته عند حاجز “حشمونائيم”.

وقالت صحيفة معاريف إن منفذ عملية الدهس غربي رام الله هو داوود عبد الرازق فايز (41 عامًا) من قرية دير عمار.

وفي التفاصيل، قتل مستوطن صهيوني وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت العبرية، نقلاً عن مصادر طبية صهيونية، إن مستوطناً قتل وأصيب 5 مستوطنين أخرين بجروح، بعضها خطيرة، في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، وقوع عملية دهس عند حاجز “مكابيم” قرب رام الله، كاشفاً عن إطلاق النار على منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن فلسطينياً يستقل شاحنة كبيرة، دهس المستوطنين على حاجز مكابيم قرب رام الله.

وفي تعقيبه على العملية، قال قائد لواء المركز في شرطة الاحتلال، إن عملية الدهس في بيت سيرا صعبة جدا.

وقد وصل وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى مكان عملية الدهس قرب حاجز بيت سيرا قرب رام الله، بعد وقت قصير من وقوعها.

ومن جهتها قالت صحيفة معاريف، إن عملية الدهس هي رابع هجوم في أقل من 24 ساعة، في مناطق مختلفة، ما يشير إلى عمق التصعيد الأمني وتدهور الأوضاع.

وأمس الأربعاء، وقعت عملية دهس ظهراً من سيارة مسرعة على مفرق 200، عند المخرج الجنوبي لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي مساء ذات اليوم أصيب مستوطن صهيوني، في عملية طعن بمدينة القدس، فيما ارتقي المنفذ شهيداً، وأصيب أيضاً ضابط صهيوني و3 جنود صهاينة في كمين بالعبوات، وقعوا فيه خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية في نابلس؛ لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وكشف مراسل القناة 14 العبرية، هيلل بيتون روزين، أن 8 جنود ومستوطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال عمليات وقعت في الساعات الـ24 الأخيرة.